شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الوسطى للكهرباء»: تركيب 300 عداد كودي و الانتهاء من ٦٠٠ مقايسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، الانتهاء من تركيب 300 عداد كودى حتي الآن، وذلك من إجمالى الطلبات التي تلقتها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والخاصة بالنطاق الجرافي للشركة، والتي بلغت 150 ألف طلب تقريبا لتحويل حساب الاستهلاك الشهري، بنظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية.

وأضاف شمعة أنه تم الانتهاء أيضا من ٦٠٠ مقايسة أخرى وسيتم تركيب العدادات الخاصة بهم، خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن أي مواطن يستطيع سداد قيمة المقايسات الخاصة به، من خلال الهندسات التابعة للشركة، وفقا للمنطقة التابعة لها أو الدفع في خزينة الإدارة أو عن طريق فورى.

وأكد رئيس الشركة على إتاحة إمكانية تقسيط ثمن المقايسة، من خلال تقديم طلب بذلك، وتتم الموافقة عليه للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التقدم بطلب تركيب هذا العداد. موضحا أن هناك تعليمات مشددة بتيسير إجراءات المعاينات المتعلقة بالمتقدمين في توفيق أوضاعهم عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء، وأن الشركة سنويا تستهدف تركيب 180 ألف عداد مسبق الدفع ما بين جديد وما يتم إحلاله وتركيبه، تنفيذا لتعليمات الشركة القابضة لكهرباء مصر.