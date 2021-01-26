شكرا لقرائتكم خبر عن «فنون تطبيقية حلوان» تنظم دورة تدريبية لتصميم الأثاث الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، بالتعاون مع قسم تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية، دورة دراسات حرة في تصميم الأثاث الطبي «أون لاين»، مدة الدورة ٤٠ ساعة تدريبية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية، والدكتورة داليا فكري، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويحاضر فيها الدكتور وائل جليل، والدكتور وليد إبراهيم.

وأكدت الدكتورة ميسون قطب أن كلية الفنون التطبيقية تولي اهتماماً كبيراً بالتدريب الذي يساهم في مواكبة سوق العمل وإكساب الخبرات وتنمية المهارات بشكل كبير، بجانب المساهمة في رفع مستوى الصناعة المحلية.

وأوضحت الدكتورة داليا فكري أن الدورة التدريبية تتضمن دراسة أنواع الأثاث الطبي ومستوياتها والخصائص الوظيفية لكل نوع ومكوناته، بجانب تقديم دراسة ارجونومية الأثاث الطبي (الأنثربومترية، المدى الحركي، السيكولوجية، الوبائية، البيئية)، بالإضافة إلى عرض كيفية التصميم من خلال اتباع أسلوب 4W&H، وكذلك عرض دراسة تطبيقية على أحد نماذج الأثاث الطبي.