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وظائف خالية في البنك التجاري الدولي «CiB» لمختلف التخصصات (تعرف عليها)

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أحمد جودة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في البنك التجاري الدولي «CiB» لمختلف التخصصات (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتاح البنك التجاري الدولي CiB على موقعه الرسمي التقدم للعديد من الوظائف الخالية، وذلك لحديثي التخرج، وذوي الخبرات في القاهرة، والجيزة، حيث يمكنك اختيار الوظيفة الملائمة، ومراجعة شروطها وتفاصيلها والتقدم لها.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوية من البنك التجاري الدولي:

1- TALENT ACQUISITION COORDINATOR

2- PAYMENT ACCEPTANCE SALES REPRESENTATIVE

3- DIRECT SALES AGENT- OUTSOURCE

4- DIRECT SALES AGENT- OUTSOURCE

5- TELESALES AGENT- OUTSOURCE

6- L&D DATA ENTRY PROCESSOR- Outsource

7- HR HELP DESK AGENT

8- SOC INTELLIGENCE ANALYST

9- TERM LOAN PRODUCTS MANAGER

10- VENDOR، TECHNOLOGY RISKS & TRANSFORMATION OFFICER

11- INCIDENT MONITORING ANALYST

12- Applications Deployment officer /Sr. Officer

13- Technical Specialist (Digital Channels، ATM، Cards & Payments)

14- BB PORTFOLIO MANAGEMENT OFFICER

15- BB EARLY WARNING OFFICER

16- BB SOFT COLLECTIONS OFFICER

17- BB REHABILITATION SENIOR OFFICER

18- BB CREDIT INVESTIGATION OFFICER

19- BB UNDERWRITER

20- CONTACT CENTER OPERATIONS AGENT

21- SERVICE DESK TECHNICAL ANALYST | Outsource

22- PAYROLL PERSONAL BANKER

23- PAYMENT ACCEPTANCE SALES REPRESENTATIVE

24- DIRECT SALES AGENT- OUTSOURCE

25- TELLER

26- TELESALES AGENT- OUTSOURCE

27- L&D DATA ENTRY PROCESSOR- Outsource

28- HR HELP DESK AGENT

29- SOC INTELLIGENCE ANALYST

30- TERM LOAN PRODUCTS MANAGER

31- VENDOR، TECHNOLOGY RISKS & TRANSFORMATION OFFICER

32- INCIDENT MONITORING ANALYST

33- Applications Deployment officer /Sr. Officer

34- Technical Specialist (Digital Channels، ATM، Cards & Payments)

35- BB PORTFOLIO MANAGEMENT OFFICER

36- BB EARLY WARNING OFFICER

37- BB SOFT COLLECTIONS OFFICER

38- BB REHABILITATION SENIOR OFFICER

39- BB CREDIT INVESTIGATION OFFICER

40- BB UNDERWRITER

41- CONTACT CENTER OPERATIONS AGENT

42- SERVICE DESK TECHNICAL ANALYST | Outsource

43- PAYROLL PERSONAL BANKER

للتقديم: اضغط هنا

ثم اختر الوظيفة الملائمة لمعرفة تفاصيلها ثم سجل بياناتك

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  • تعافي

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  • وفيات

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الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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