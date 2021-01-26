شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية في البنك التجاري الدولي «CiB» لمختلف التخصصات (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أتاح البنك التجاري الدولي CiB على موقعه الرسمي التقدم للعديد من الوظائف الخالية، وذلك لحديثي التخرج، وذوي الخبرات في القاهرة، والجيزة، حيث يمكنك اختيار الوظيفة الملائمة، ومراجعة شروطها وتفاصيلها والتقدم لها.
وفيما يلي جميع الوظائف المطلوية من البنك التجاري الدولي:
1- TALENT ACQUISITION COORDINATOR
2- PAYMENT ACCEPTANCE SALES REPRESENTATIVE
3- DIRECT SALES AGENT- OUTSOURCE
4- DIRECT SALES AGENT- OUTSOURCE
5- TELESALES AGENT- OUTSOURCE
6- L&D DATA ENTRY PROCESSOR- Outsource
7- HR HELP DESK AGENT
8- SOC INTELLIGENCE ANALYST
9- TERM LOAN PRODUCTS MANAGER
10- VENDOR، TECHNOLOGY RISKS & TRANSFORMATION OFFICER
11- INCIDENT MONITORING ANALYST
12- Applications Deployment officer /Sr. Officer
13- Technical Specialist (Digital Channels، ATM، Cards & Payments)
14- BB PORTFOLIO MANAGEMENT OFFICER
15- BB EARLY WARNING OFFICER
16- BB SOFT COLLECTIONS OFFICER
17- BB REHABILITATION SENIOR OFFICER
18- BB CREDIT INVESTIGATION OFFICER
19- BB UNDERWRITER
20- CONTACT CENTER OPERATIONS AGENT
21- SERVICE DESK TECHNICAL ANALYST | Outsource
22- PAYROLL PERSONAL BANKER
23- PAYMENT ACCEPTANCE SALES REPRESENTATIVE
24- DIRECT SALES AGENT- OUTSOURCE
25- TELLER
26- TELESALES AGENT- OUTSOURCE
27- L&D DATA ENTRY PROCESSOR- Outsource
28- HR HELP DESK AGENT
29- SOC INTELLIGENCE ANALYST
30- TERM LOAN PRODUCTS MANAGER
31- VENDOR، TECHNOLOGY RISKS & TRANSFORMATION OFFICER
32- INCIDENT MONITORING ANALYST
33- Applications Deployment officer /Sr. Officer
34- Technical Specialist (Digital Channels، ATM، Cards & Payments)
35- BB PORTFOLIO MANAGEMENT OFFICER
36- BB EARLY WARNING OFFICER
37- BB SOFT COLLECTIONS OFFICER
38- BB REHABILITATION SENIOR OFFICER
39- BB CREDIT INVESTIGATION OFFICER
40- BB UNDERWRITER
41- CONTACT CENTER OPERATIONS AGENT
42- SERVICE DESK TECHNICAL ANALYST | Outsource
43- PAYROLL PERSONAL BANKER
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