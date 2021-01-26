شكرا لقرائتكم خبر عن صرف دفعة جديدة من تعويضات المنازل بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء، عن صرف دفعة جديدة من التعويضات الخاصة بالمباني، التي أضيرت بسبب الحرب علي الإرهاب، في مركز ومدينة الشيخ زويد.

وقال طارق محمد عابد، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إن الدفعة الجديدة تضم 8 أشخاص من الذين أضيرت منازلهم، جراء الحرب علي الإرهاب، حيث تم صرف تعويضات لهم بقيمة 626300 جنيه.

وأضاف عابد، أنه سيتم صرف دفعة جديدة للمضارين خلال الأيام المقبلة، بعد ورود الكشوف الخاصة بالصرف من ديوان عام المحافظة، مطالبًا المواطنين المستحقين للصرف التوجه للبنك الأهلي، لصرف التعويض الخاص بهم، وذلك بناء علي تويجهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.