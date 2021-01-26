شكرا لقرائتكم خبر عن «أصحاب البصيرة وضعاف البصر» بشمال سيناء يهنئون رجال الشرطة في عيدهم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل فريق أصحاب البصيرة وضعاف البصر، بعيد الشرطة، ونفذ الفريق، بقيادة الدكتور عبدالكريم الشاعر، مبادرة «أصحاب الشرطة» لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم.

وقام الفريق، بزيارة إلى إدارة مرور شمال سيناء، لتهنئة العقيد علاء الدين عبدالرافع، مدير عام الإدارة، وقيادات وضباط وأفراد والعاملين بالمرور، بعيد الشرطة.

وهنأ خالد شرهان، منسق فريق أصحاب البصير، الشرطة في عيدها، مؤكدًا على أن الشرطة تقوم بدور كبير في مختلف محافظات الجمهورية، ومحافظة شمال سيناء، لعودة الأمن والأمان وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين.

بدوره أكد الدكتور، عبدالكريم الشاعر قائد الفريق، على أن الشرطة والجيش والشعب جسد واحد، موجهًا الشكر لقيادات الشرطة، على الاهتمام المروري والأمان الذي تشهده مدينة العريش ومدن المحافظة.

من جانبه أكد العقيد علاء الدين، قائد عام مرور محافظة شمال سيناء، بأن زيارة الفريق سعادة كبيرة، ودعم معنوي من المواطنين للجنود والقيادات، مشيرًا إلى أن حماية الوطن مسؤوليتنا معا جيش وشرطة وشعب.

وخلال اللقاء قام أعضاء فريق أصحاب البصيرة بأهداء رجال الشرطة، عددا من قصائد الشعر والأغاني الوطنية، تم تأليفها لهذه المناسبة، بجانب أهداء علم مصر واشارات المرور من أعمال المكفوفين لقائد المرور.

وفي نهاية اللقاء تم عرض فريق أصحاب البصيرة، بعض الاقتراحات، والتي من ضمنها توعية أصحاب المركبات الخاصة والعامة، وسائقي التاكسي بالإشارات المرورية الخاصة بالمكفوفين والتي تم طباعتها، على أن يتم توزيعها على السائقين بعد موافقة قائد المرور على تعميمها، حيث وعد قائد المرور بوضع لوحات إرشادية رمزية بلغة برايل، وتقديم كل التيسيرات لترخيص السيارات الخاصة، بمرافقي ذوي القدرات الخاصة.

مبادرة للمكفوفين وضعاف البصر لتهنئة الشرطة بعيدها

مبادرة للمكفوفين وضعاف البصر لتهنئة الشرطة بعيدها

مبادرة للمكفوفين وضعاف البصر لتهنئة الشرطة بعيدها

مبادرة للمكفوفين وضعاف البصر لتهنئة الشرطة بعيدها

مبادرة للمكفوفين وضعاف البصر لتهنئة الشرطة بعيدها

مبادرة للمكفوفين وضعاف البصر لتهنئة الشرطة بعيدها