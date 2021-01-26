شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بمركز رعاية الأم والطفل لتوعية السيدات بالشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الدكتورة إيناس كمال مدير تنظيم الأسرة في مديرية الصحة بشمال سيناء ندوة في مركز رعاية الأم والطفل بالشيخ زويد لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة.

وأكدت «كمال» على ضرورة تنظيم الأسرة، والتباعد بين الحمل والأخر، حتى يحصل الطفل على الرعاية الكاملة وتكوين بنيان قوي بالرضاعة الطبيعي، مشددة على أن هناك مخاطر كبيرة للزواج المبكر، خاصة المشاكل التي تواجه الأم عند الولادة.

واستعرضت «كمال» وسائل تنظيم الأسرة للمنتفعات، والوسيلة المناسبة لكل سيدة، مؤكدة على أن الندوة اقيمت بناء على تعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.