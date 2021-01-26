شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر طبية، بشمال سيناء، إن حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أثناء سيرها على طريق «العريش القنطرة شرق» في منطقة المزار، أسفر عن أصابة 4 أشخاص، من أسرة واحدة، من بينهم طفلة رضيعة.

وأضافت المصادر، أن المصابين، هم، فراس ياسر محمد ٢٥ عاما، من محافظة جنوب سيناء، وأصيب باشتباه بارتجاج وكدمات بالجسد، وهناء محمد رزق، ٢٢ عاما، من مدينة العريش، وأصيبت باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالكتف الأيمن، ومهران أكرم محمد، ٢٦ عاما، وأصيب بسحجات وكدمات بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، وخديجة فراس ياسر، ٣ أشهر، وأصيبت بسحجات بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفي العريش العام، لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.