شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 4 سنوات لشقيق نائب الرئيس الإيرانى بتهمة الكسب غير المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "إيران انترناشيونال" عبر حسابه على تويتر، أن السلطة القضائية الإيرانية أصدرت حكما ضد مهدي جهانجيري، شقيق نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري، بالسجن لمدة عامين بتهمة تهريب العملة، وعامين آخرين بتهمة الكسب غير المشروع.

وعلى صعيد آخر، حثت إيران الرئيس الأمريكى جو بايدن، على "اختيار مسار أفضل" بالعودة إلى الاتفاق النووى المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى لكنها قالت إن الفرصة ستضيع إذا أصرت واشنطن على تنازلات إيرانية أخرى مقدما.

وانسحبت واشنطن فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق الذى يستهدف منع إيران من تطوير سلاح نووي، وكثفت العقوبات على طهران فى محاولة لإرغامها على إجراء محادثات بشأن اتفاق أوسع يتناول أيضا برنامجها للصواريخ الباليسية ودعمها وكلاء لها فى الشرق الأوسط.