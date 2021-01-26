شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: مليار جنيه ضمن برنامج فرصة لتوفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل على التمكين الاقتصادى للأسر، وأيضا توفير فرض عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك أبناء الأسر المرفوضة من الدعم النقدى لعدم الاستحقاق ضمن برنامج "فرصة"، بهدف تشجيعهم على العمل، لافتة إلى أن 44 % من مستفيدى تكافل وكرامة قادرين على العمل فى سن الشباب ونستهدفهم فى الأول، وأن ميزانية البرنامج تصل إلى ما يقرب من مليار جنيه، منهم برنامج مستورة نحو 310 مليون، وبرنامج فرص عمل لأمهات أطفال المدارس يقرب من 64 مليون، بإجمالى قد يصل مليار جنيه لبرنامج فرصة.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية اليوم، إن وزارة التضامن تتجه لتعزيز برامج التمكين الاقتصادى، وأنه يتم إدراجه مع كافة البرامج مثل حياة كريمة، والعمالة غير المنتظمة، وتنمية الأسرة، وتكافل وكرامة، مشيرة إلى أن برنامج " فرصة" يعد منهجية عمل أكثر منه برنامج، إلى جانب إطلاق 6 وحدات توظيف فى محافظات مختلفة، ويتم العمل على استكمالهم لـ10 وحدات قريبا والتوسع فيها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن قطاع التوظيف جديد على وزارة التضامن، يتم ادراجه كمكون فى الهيكل التنظيمى للإدارة، لافتة إلى أنه يكون للوحدة شق اجتماعى ويلحق بها اما فرع لبنك ناصر أو صندوق تنمية الصناعات الريفية تحت مظلة الوزارة، وان الشراكة مع التعاونيات الانتاجية له أهمية، حيث ان المشروعات تشجع انتاج الوحدات الانتاجية، مثل معصرة زيتون، وتجفيف فواكه، ويتم إعطاء أولوية للمرفوضين من تكافل وكرامة، ولكن الطريق مفتوح أمام أى شاب أو سيدة أو أشخاص ذوى إعاقة، كما يتم المراعاة أن يكون هناك تنوع وتحسين بيئة العمل.