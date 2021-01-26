التعليم: توفير 19 ألف فصل بالقرى الأشد احتياجا والمدرجة ببرنامج حياة كريمة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم خفض الكثافات وتوفير الخدمة التعليمية بالقرى الأشد احتياجا والقرى المدرجة ببرنامج حياة كريمة حيث تم تنفيذ 1431 مشروع بإجمالى 19 ألف و271 فصل وإنشاء 54 مركز للموهوبين والتعلم الذكى و194 مدرسة تعليم مجتمعى بالمناطق النائية والمهمشة من خلال المجتمع المدنى.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية و التعليم، إن الاهتمام بالملكية الفكرية في المناهج و نظم التعليم التي تضعها الوزارة هو ما سيجعلنا نخرج لبلاد أخرى ونقدم لهم منتجنا، موضحا أن متوسط عدد الطلاب في الفصل يتراوح من 42 إلى 45 وده عدد كبير و في مدارس فيها 70 و80 طالبا في الفصل، الأمر الذى دفعنا إلى تطبيق فكرة الفراغات الذكية أو الفصول الذكية".



و أكد وزير التربية والتعليم : " نحتاج إلى 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافة في الفصول، و كل عام نأخذ 10 او 12 مليار جنيه و هو عشر الرقم الذى نحتاجه.. يعنى احنا بنحل عشرها ففط ، لأننا محتاجين 250 ألف فصل، ونبنى 15 ألف فصل سنويا، ولكن الزيادة السكانية بتاكل كل ده، فلدينا 800 الف طفل كل سنة بيدخلوا بياكلوا ده ".



وأضاف الوزير: البناء التقليدي للفصول كان به صعوبة في توفير اراضى مناسبة ، فلجأنا الى الفصول الذكية باعتبارها تكنولوجيا جديدة ، و هناك مصانع بتفصل فصول ممكن ابنى مدرسة في شهر بيجى تسليم مفتاح بكل حاجة ، و سنقوم ببناء مئات الاف من الفصول كحضانات و فصول للتعليم موازى للبناء التقليدي".