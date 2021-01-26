شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل تشويه المعارضة: زعيمهم وصل منصبه بفضل الفضائح الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تشويه المعارضة التركية، زاعما أن زعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو واصفًا وصل لرئاسة الحزب بسبب "شريط فيديو مسرب لفضيحة جنسية لرئيس الحزب الساب" وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقال أردوغان خلال كلمته اليوم بمؤتمرات حزب العدالة والتنمية في مدن دنيزلي ومرسين وأوشاك عبر تقنية فيديو كونفرانس، «حزب الشعب الجمهوري الآن يعتمد سياسة الرجل الواحد الذي يحكم الحزب بسياسات غير معلومة، بعد أن وصل لرئاسة الحزب عبر شريط فيديو لفضيحة جنسية لرئيس الحزب السابق، دنيز بايكال». وأردف «بغض النظر عن مقدار ما ننتقده، فإننا نأسف بشدة لأن حزب المعارضة الرئيسي في بلادنا قد وُضع في مثل هذا الموقف».

وواصل الرئيس التركي انتقاداته للمعارضة في تركيا وخاصة حزب الشعب الجمهوري، قائلًا «أود أن أعبر عن ذلك بحزن، فلم يدخل معنا أي من كوادر المعارضة الرئيسية في سياسة العمل. لقد غمزوا للانقلابيين وانتظروا منحهم السلطة. مهما قلنا، فقد فضلوا أن يقولوا العكس، أن يعارضوا، أن يسيروا في الاتجاه المعاكس أينما نسير. ماذا يفعل حزب الشعب الجمهوري لنفسه، ما هو المشروع الذي يقوم به؟ هذه كلها أسئلة لم تتم الإجابة عليها. بالطبع لدى حزب الشعب الجمهوري واجب يؤديه. تتمثل مهمة حزب الشعب الجمهوري في منع انهيار هذا التحالف الموجود بينهم وبين حزب الخير وحزب الشعوب الديمقراطي شبه السري وشبه المفتوح".