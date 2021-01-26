شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية لدعم السياحة بالأقصر وأسوان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد الدفع بعدد من القطارات والعربات الإضافية خلال الفترة من 2 فبراير حتى 5 مارس المقبل لدعم وتشجيع السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان، ويقدم الخليج 365 فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه القطارات والعربات الإضافية خلال التقرير التالى:

1ـ ستقوم القطارات الإضافية من الإسكندرية والقاهرة اتجاه المعالم السياحية بمدينتى الأقصر وأسوان.

2ـ تشمل 6 قطارات مكيفة وقطارين من القطارات الروسية الجديدة.

3ـ تضم قطارين مكيفين رقمى 1936 و1937 القاهرة ـ أسوان والعكس مواعيدهما كالتالى:

ـ 1936 يقوم من القاهرة 6.50 مساء ليصل أسوان 6.55 صباح اليوم التالى .

ـ 1937 يقوم من أسوان 3 عصرا ليصل القاهرة 3.25 عصر اليوم اليوم التالى.

4ـ تضم قطارين vip رقمى 2014 و2015 القاهرة ـ أسوان والعكس مواعيدهما كالتالى:

ـ 2014 يقوم من القاهرة 9 مساء ليصل أسوان 9.40 صباح اليوم التالى.

ـ 2015 يقوم من أسوان 4 عصرا ليصل القاهرة 4.20 عصر اليوم التالى.

5ـ تشمل قطارين روسيين رقمى 1118 و1119 القاهرة ـ أسوان والعكس مواعيدهما كالتالى:

ـ 1118 يقوم القاهرة 10.20 صباحا لتصل أسوان 11.5 مساء نفس اليوم.

ـ 1119 يقوم من أسوان 9.20 صباحا لتصل القاهرة 9.50 مساء نفس اليوم.

6ـ تتضمن قطارين مكيفان رقمى 1938 و1939 القاهرة ـ أسوان والعكس مواعيدهما كالتالى:

ـ 1938 يقوم من القاهرة 11.45 مساء لتصل أسوان 11.55 صباح اليوم التالى.

ـ 1939 يقوم من أسوان 10.30 مساء لتصل القاهرة 10.45 صباح اليوم التالى.

7ـ سيتم أيضا زيادة تركيب 9 قطارات تعمل بخطوط القاهرة ـ أسوان والعكس والقاهرة ـ الإسكندرية والعكس بعربات إضافية.

8ـ رئيس هيئة السكة الحديد وجه بضرورة الحفاظ على قيام هذه القطارات فى مواعيدها المقررة والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا.