شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات «الطيران» تتفقد مطار الغردقة خلال ساعات قبل وصول «اللجنة الروسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد اللواء طيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، واللواء طيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، خلال ساعات، مطار الغردقة الدولي.

يأتي ذلك قبل وصول الوفد الأمنى الروسى إلى المطار غدا الاربعاء لمتابعة آخر استعدادات المطار وتفقد ومشاهدة وسائل الحماية الأمنية والتأمينية التى يتم اتباعها، بداية من دخول الراكب حتى خروجه إلى مقر إقامته بالفندق، وكذلك في مرحلة العودة.