شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نستهدف توزيع تابلت ومحمول على التلاميذ من رابعة ابتدائى حتى 3 إعدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الخطة المستقبلية للاستمرار فى تطوير منظومة التعليم خلال الخمس سنوات المقبلة، تستهدف التوسع فى مشروع الانترنت التعليمى الأمن من خلال توزيع أجهزة التابلت والمحمول واللاب توب لجميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى، إضافة إلى ربط المدارس الإعدادية بشبكات الانترنت وميكنة الفصول.

وأضاف التقرير، أن اتاحة محتوى رقمى للطلاب يتطلب توفير أدوات وصول الطلاب إليه لتحقيق أكبر استفادة، موضحة أن الوزارة نجحت في توزيع قرابة 2 مليون جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية والمعلمين وربطها المناهج الدراسية ببنك المعرفة المصرى، قائلة: نظام البوكليت تم إلغاؤه ولن يعود، مشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد الكترونيا والتصحيح أيضا سيكون إلكترونى.

وشددت الوزارة على أن الفترة المقبلة تشهد ميكنة الإجراءات الخاصة بالمدارس الخاصة وحوكمة الأداء الإدارى والمالى والفنى للمدارس الخاصة لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار في التعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والوزارة.

وكانت وزارة التربية والتعليم شددت على عدم نشر أى تطبيقات تتعلق بتجميع البيانات من الطلاب أو المعلمين أو المدارس وعدم نشر أي منصات تعليمية أو تدريبية أو إجراء اختبارات "أون لاين إلا بعد التنسيق وموافقة قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات تم أطلقت "منصة التعليم المصرى وهى الدليل الشامل للعام الدراسى.

​​​​​​وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم إتاحة البريد الإلكتروني الموحد والذى يخدم أكثر من 20 مليون طالب من الصف الرابع الابتدائى حتى المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية وجميع المعلمين.