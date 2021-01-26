شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادتهم لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة للدوري، وهي المباراة التى يتطلع فيها الأهلي لتحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات المحلية، والتى كان آخرها الفوز على المقاولون العرب في الجولة التاسعة للدوري.

وتؤمن "الافريقية للأمن والحراسة" المباراة بالكامل منذ بدايتها وحتى نهايتها، من خلال عدد من الدوائر الأمنية، مع تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو الأهلي على تأجيل احتفالية مرور 20 عاما على التتويج بلقب نادي القرن الأفريقي إلى ما بعد العودة من قطر عقب المشاركة فى كأس العالم للأندية، وكذلك لحين اتضاح الرؤية بشأن مصير مواعيد مباراتى المارد الأحمر بالسوبر المصري ضد طلائع الجيش والسوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، فى ظل رغبة الإدارة الحمراء فى إقامة احتفالية كبرى تشمل الاحتفال بمرور 20 عاما على تتويجه بنادى القرن وكذلك تتويجه بجائزة "جلوب سكور" كأفضل نادٍ فى أفريقيا والشرق الأوسط.