شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بإنشاء مدينة أولمبية ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبد الحكيم مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الواسطى وناصر، إنه تقدم باقتراحين برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب.

وأوضح مسعود أن الاقتراح الأول بشأن عمل مدينة أولمبية بالظهير الصحراوي لمركز ناصر أو مركز الواسطى، حسب ما تتوفر الأرض المتاحة ولاحتواء الشباب والنهوض بمهاراتهم وعمل رواج رياضي بمحافظة بني سويف.

وتابع: "الاقتراح الثاني بشأن تركيب وتوصيل بوكسات الإنترنت والتليفون الأرضي لجميع القرى والنجوع والعزب المحرومة بمركزي ناصر والواسطى ولتيسير تواصل الطلاب على التابلت وتعميم الفائدة".

وأضاف مسعود أنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزيري التنمية المحلية والتخطيط ومحافظ بني سويف بشأن إنشاء مدينة الواسطى الجديدة على الظهير الصحراوي الغربي- بني سويف، لتخفيف الازدحام والعمل على تحقيق التطور العمراني بالمحافظة، ونقل الامتداد السكني إلى ناحية الغرب، ما يفتح آفاقا جديدة للتنمية.