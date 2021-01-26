شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنوفية»: إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن إجمالي الإزالات بنواحي المحافظة بلغ 23 حالة بمساحة فدان وقيراطين و15 سهما.

ووجه الجمل إدارة حماية الأراضي برصد أي مخالفة تعد على الأرض الزراعية والتعامل بكل حزم لأي حالة ودوام المتابعة، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة.