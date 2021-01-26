شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المبيدات تصدر قرارات هامة بشأن مجموعة «الفوسفيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



كشف الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إنه تقرر تقييد استخدام مبيدات غاز الفوسفين (فوسفيد الألمونيوم– فوسفيد الماغنيسيوم- الفوسفين)، من خلال إلزام الشركات المستوردة أو المنتجة لهذه المبيدات بعدم التعامل مع هذه المبيدات إلا من خلال جهات متخصصة في تبخير مخازن المبيدات والصوامع.

وشدد «عبدالمجيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على أنه يحظر على الشركات المستوردة لهذه المبيدات التعامل مع الأفراد أو المحلات في هذه المبيدات، مع الخفض التدريجي للكميات المستخدمة من هذه المبيدات بمقدار 5% سنوياً، مشيرا إلى أن القرارات تستهدف الحفاظ على الصحة العامة وعدم سوء استخدامها في غير الأغراض المخصص لها.

وأشار «عبدالمجيد»، إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تتابع التقارير الصادرة عن نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف RASFF التابع للاتحاد الأوروبي، حيث اتخذت اللجنة عدة قرارات هامة في هذا الخصوص منها إلغاء تسجيل المادة الفعالةPhenthoate، موضحا أنه لوحظ حدوث انخفاض جوهري في ملاحظات هيئة سلامة الغذاء الأوروبية فيما يتعلق بتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من المبيدات وهي دلالة قاطعة على حسن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة فيما يخص معاملات مبيدات الآفات الزراعية.

يذكر ان قرار لجنة المبيدات بشأن تقييد إستخدام مبيدات «الفوسفيد» يأـي نظرا لتقارير تكشف لجوء بعض الأفراد إلى إستخدامها في حالات الإنتحار خاصة أنها تكون في صورة أقراص الفوسفيد رغم أنها تستخدم وفقا لضوابط مشددة في حفظ الحبوب في المخازن الحكومة بالصوامع من مخاطر الآفات والحشرات التي تصيب الحبوب بسبب التخزين الطويل.