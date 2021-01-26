شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يضع حجر أساس مشروع الرى الحديث بالمنيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الري، اليوم الثلاثاء، زيارة لمحافظة المنيا، يتفقد خلالها مصنع سكر ملوى فى جنوب المحافظة، ثم يتوجه إلى الظهير الصحراوى الغربي، لوضع حجر أساس مشروع الرى الحديث.

وتشمل الزيارة تفقد عدد من الترع الذى يتم تبطينها ضمن المشروع القومى لتأهيل وتطوير الترع للحفاظ على الموارد المائية وعدم إهدارها، كما يتفقد الوزير عددا من مخرات السيول بالطريق الصحراوى الشرقي.

ومن المقرر أن يكون فى استقبال الوزير اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى بالمنيا.