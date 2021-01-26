شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تعلن اليوم شروط فتح الكنائس بإيبارشية البابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بيانا لوضع شروط فتح الكنائس في كنائس القاهرة والإسكندرية والمعروفة كنسيا باسم "إيبارشية البابا"، وذلك بعد فترة لمنع الحضور الشعبي بقداسات أعياد الميلاد والغطاس.

وقد أعلن البابا تواضروس الثانى، أن الكنيسة سوف تصدر بيانا اليوم الثلاثاء عن إعادة فتح الكنائس فى القاهرة والإسكندرية، قائلا سوف نخرج بيانا الثلاثاء، وسوف نصلى بنسبة حضور 25%.

وتابع البابا في إجابته عن سؤال شاب مسيحى عن موعد فتح الكنائس خلال إجابته على الشباب المسيحى "أون لاين"، في حلقة بعنوان 99 دقيقة للشباب مع قداسة البابا" بثتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قائلا:" القرار طوال أيام الأسبوع في القداسات وليست الاجتماعات مع الإجراءات الصحية، والهدف من ذلك الحفاظ على الناس وبحسب هيئة الصحية العالمية هناك انفراجة، وكنت مع مسئول بمستشفيات القاهرة، وقال لى لأول مرة من 3 أيام يوجد 3 أسرة فارغة منذ انتشار الحالات، وهذا مؤشر حلو وبداية كويسة".