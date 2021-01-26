شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن غلق 34 ألف و588 محلا ومقهى خالفوا المواعيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، غلق نحو 34588 محلا عاما ومقهى وسوقا، لمخالفة المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات، وذلك منذ بدء تنفيذ القرار فى 1 ديسمبر الماضى وحتى مساء أمس.

وأضاف قاسم، لـ"الخليج 365"، أنه تم غلق 13868 محلا، و9784 مقهى، و1483 أسواق، 1190 مطعما، و3956 ورشة، و4171 محلات أنشطة أخرى فى مراكز تعليمية وقاعات أفراح وصالات رياضية، مؤكدا استمرار حملات المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات تلقت نحو 2 مليون و713 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء، حتى مساء أمس الأول ، من بين حوالى 3 ملايين و163 ألف مخالفة تقريبًا تم رصدها.

كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، شدد على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من فيروس كورونا بكل حسم فى مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج للحفاظ على سلامة جميع المواطنين، كما طالب الوزير بضرورة استمرار عدم دخول المبانى الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية واستمرار أعمال الرش والتطهير للمبانى الخدمية والمواقف والأسواق والشوارع الرئيسية .

وأكد شعراوى، على ضرورة تطبيق القرارات التى اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بكل حزم واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى استمرار المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات، وأهمية متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لقرار الالتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات و تطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.