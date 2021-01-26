شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الإعلان عن فتح باب التسجيل على موقع حجز لقاح كورونا خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن فتح عملية التسجيل على الموقع الإلكترونى لحجز لقاح كورونا للفئات المختلفة الأولى بالتطعيم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان بحسب مصادر مسئولة، أن الطواقم الطبية بمستشفيات العزل تقوم بالتسجيل داخل المستشفيات وتحصل على اللقاح بشكل عاجل، لافتة إلى توفير الجرعات وحفظها فى مخازن التموين الطبى.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن صندوق تحيا مصر هو الذراع التمويلية لتوفير اللقاحات بشكل عادل للفئات الأكثر احتياجًا ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وتابعت أن اللقاح آمن وليس له مضاعفات سوى بعض الأعراض الجانبية التى تحدث ويتم التعامل معها ببساطة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة توفر خدمات متابعة ما بعد الحصول على اللقاح وذلك لمدة عام وهو ما تضمنته الموافقة المستنيرة التى يوقع عليها الراغبين فى الحصول على التطعيم .

يذكر أن أعراض الجانبية بعد الحصول علي لقاح كورونا تتمثل في وجود: ألم واحمرار وتصلب وحكة في موضع التطعيم، ارتفاع بالحرارة، صداع، إرهاق، غثيان، قيء، إسهال، سعال، حساسية، ألم بالعضلات، ألم بالمفاصل، خمول، نوبات تشنجية ولا تتطلب هذه الأعراض بصورة عامة علاجا معينا فعادة ما تزول هذه الأعراض من تلقاء نفسها ودون الحصول على وصفة طبية أو دواء.