كورونا في 24 ساعة| 53 وفاة و3 أعراض تظهر على الجلد.. وتحذير خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان الإثنين، عن خروج 504 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127001 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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"الصحة العالمية": العالم سيعاني من استئصال كورونا إذا تأخرت اللقاحات

15 إصابة جديدة بكورونا بالقليوبية و3 حالات وفاة بعزل قها

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