حدث ليلاً| بيان كورونا اليومي وحقيقة إلغاء الامتحانات.. و"فيس بوك" يعاقب نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

53 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان الإثنين، عن خروج 504 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 127001 حالة حتى اليوم.

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عمرو أديب في ذكرى يناير: ما حدث لمصر في 10 سنوات "خدوش بسيطة"

وصف الإعلامي عمرو أديب كل ما حدث في مصر خلال السنوات العشر الماضية بأنه "خدوش بسيطة مثل التي تحدث لسيارة وقعت في حوادث كثيرة وانقلبت وتخبطت، لكنها مازالت سليمة ومكملة".

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الزراعة: تفتيش 11 ألف محل مبيدات.. وضبط 179 طنًا غير صالحة في 2020

قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن اللجنة أعدت تقريرًا بنشاطها خلال العام الماضي 2020، موضحًا أنه تم تفتيش 11 ألف محل مبيدات، وضبط 179 طن مبيدات غير صالحة.

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وزيرة الهجرة تستعرض إصدار تطبيق "كلم مصر" للتواصل مع المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، خلال كلمتها بمجلس النواب الاثنين، إنه تم ابتكار العديد من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، حيث تم إطلاق تطبيق "كلم مصر" الخاص بالهواتف المحمولة، باللغتين العربية والإنجليزية ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة في تعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

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مستشار وزيرة الصحة: تطعيم كورونا لا يعني التخلي عن ارتداء الكمامة

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إنه اعتبارا من الأمس بدأت مستشفيات العزل لمرضى كورونا في تسجيل طلبات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا من بين الأطقم الطبية بشكل اختياري.

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"الاجتهادات مستمرة".. وزير التعليم يوضح حقيقة إلغاء الامتحانات

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل "فيسبوك"، قال فيها إن الشائعات والاجتهادات لطلاب المدارس بشأن جدول الامتحانات مستمرة للأسف.

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اشتباكات بين الهند والصين على الحدود المتنازع عليها في الهيمالايا

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن القوات الهندية والصينية اشتبكت على الحدود المُتنازع عليها بينهما في منطقة الهيمالايا وفقا لتقارير إعلامية وعسكرية اليوم الاثنين في وقت تزيد فيه بكين الضغط على جارتها الجنوبية بتوغلات جديدة داخل أراض تزعم كل من الدولتين أحقيتها فيها.

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"فيسبوك" يعلق خاصية بصفحة نتنياهو لانتهاك القواعد

أعلن القائمون على موقع فيسبوك حذف منشور وتجميد خاصية لتبادل الرسائل بصفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب مخالفة سياسة منصة التواصل الاجتماعي.

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مجلس الشيوخ الأمريكي يتسلم لائحة الاتهام ضد ترامب

أحال مجلس النواب الأمريكي لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب بالتقصير، إلى مجلس الشيوخ ، ليل الاثنين/الثلاثاء، لتبدأ بذلك إجراءات مساءلته للمرة الثانية.

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أمريكا: اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا "شديدة العدوى"

أعلن مسؤولون في ولاية مينيسوتا الأمريكية يوم الاثنين أنه تم تأكيد ظهور حالة الإصابة الأولى في الولايات المتحدة لسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد تم اكتشافها لأول مرة في البرازيل.

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بايدن يشدد سياسة شراء المنتجات الأمريكية داخليا دعما للوظائف

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين على أمر تنفيذي لتشديد سياسات الحكومة الأمريكية بشأن "شراء المنتجات الأمريكية".

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