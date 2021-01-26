شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: منح 1100 رخصة لمشاتل الخضر المغطاة وحملات تتبع للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء البحراوى، مدير ادراة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن إجمالى تراخيص مشاتل الخضر بلغت 1100 مشتل مغطى، مضيفا أن هناك حملات مكثفة للتبع المشاتل المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف "البحراوى" ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن جميع مشاتل الخضر المرخصة تواصل فتح سجل للمشتل مرقم ومعتمد ومختوم من الإدارة الزراعية بالمركز، ومنظم طبقا للبيانات المرسلة من الإدارة المركزية للبساتين لتقنين أوضاعهم ، مشددا على جميع الإدارات التابعة لها بالمحافظات سرعة تحرير محاضر مخالفة لأى مشاتل خضر غير مرخصة طبقا للقرارات الوزراية والتنسيق مع إدارة فحص التقاوى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما أكد تقرير المحاصيل الزراعية، أن هناك حملات مفاجئة على المشاتل للتأكد من مطابقتها المواصفات، وحصولها على التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وتحويل المخالفين للنيابة بمحضر إثبات، وصياغة قائمة سوداء تتضمن المخالفين فضلا عن تحذيرات للفلاحين عبر وسائل الاعلام بعدم التعامل مع المشتل المخالف، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية.

وأضح التقرير، أنه تم التنبيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صوب إنتاج الخضر غير المرخصة طبقا للقرارات الوزراية، وعمل حملات على جميع الصوب بمختلف المحافظات، لمتابعة سجلات الترخيص الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة.

فيما تتابع ادرة الخضر التابعة للإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، من خلال لجان متخصصة للمتابعة والمرور على مشاتل الخضروات والفاكهة للتأكد من مطابقتها المواصفات ، وناشدت للفلاحين بعدم التعامل مع مشاتل المخالف وغير المرخصة من قبل وزارة الزراعة ، وضرورة حيازة فاتورة معتمدة من المشتل للمزارع، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية.