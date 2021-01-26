شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: طرح 1844 كيلو من الترع لتبطينها والانتهاء من تنفيذ 831 كيلو متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود السعدى، المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، إنه تم اعتماد تأهيل أطوال ترع بمسافة 5615 كيلو متر فى مختلف محافظات الجمهورية، وجارى تنفيذ 3859، وطرح 1844 كيلو متر، موضحا أن إجمالى ما تم تنفيذه 831 كيلو متر.

وأضاف السعدى لـ" الخليج 365"، أن الإدارات العامة للرى مستمرة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة فى متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.

أوضح السعدى، أن تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، التى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

يشار إلى أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سوف يسهم فى تعظيم الإستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الإستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد فى تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.

وتبلغ تكلفة كيلو التبطين إلى حوالى 3 ملايين جنيه، و النوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع اخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية، ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.