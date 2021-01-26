شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: طرح 1844 كيلو من الترع لتبطينها والانتهاء من تنفيذ 831 كيلو متر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمود السعدى، المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، إنه تم اعتماد تأهيل أطوال ترع بمسافة 5615 كيلو متر فى مختلف محافظات الجمهورية، وجارى تنفيذ 3859، وطرح 1844 كيلو متر، موضحا أن إجمالى ما تم تنفيذه 831 كيلو متر.
وأضاف السعدى لـ" الخليج 365"، أن الإدارات العامة للرى مستمرة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة فى متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية.
أوضح السعدى، أن تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، التى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.
يشار إلى أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سوف يسهم فى تعظيم الإستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الإستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد فى تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.
وتبلغ تكلفة كيلو التبطين إلى حوالى 3 ملايين جنيه، و النوع الأهم فى التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم وهناك نوع اخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية، ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.