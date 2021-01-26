شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 13 مدرسة رسمية تمنح طلابها شهادات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية حيث تم تشغيل 43 مدرسة بجميع المحافظات حتى عام 2019،2020، كما تم إنشاء 13 مدرسة من مدارس المصرية الدولية لتقديم خدمة تعليمية متميزة بأسعار مخفضة تضاهى ما يتم تقديمه في المدارس الدولية، إضافة إلى الانشاء والتوسع في مدارس النيل لتصل إلى 9 مدارس، كما تم التوسع في مدارس المتفوقين لتصل إلى 15 مدرسة عام 2019،2020.

وأوضح التقرير، أن هذه النماذج من المدارس تقدم تعليما متميزا وهناك إقبال كبير من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بها، موضحة أنها تمنح طلابها شهادات دولية مثل البريطانية والبكالوريا والأمريكية.

كان قد هنأ الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، منظومة التعليم المصري بمناسبة الاحتفال بيوم التعليم العالمي ولعلها فرصة للتأكيد على جهود الدولة المصرية في السنوات الأخيرة للنهوض بالعلم والتعلم والمعرفة من أجل إعداد جيل من الشباب المصري يتعلم ويفكر ويبتكر.

تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لإعداد نظام تعليمي جديد بدأ إطلاقه عام 2018 ووصل الآن إلى الصف الثالث الابتدائي في جميع مدارس الجمهورية، كما استثمرت الدولة في استخدامات التقنيات الرقمية في التعليم منذ عام 2018أيضًا وجهزت العديد من المصادر التعليمية الرقمية لمواكبة العصر، ونعمل على إيجاد حلول للعديد من المشكلات المتراكمة مثل الكثافات، والأبنية التعليمية، وأحوال المعلمين، والانتقال من ثقافة التعليم من أجل الامتحان إلى ثقافة التعلم واكتساب المهارات الحياتية وبناء الشخصية.