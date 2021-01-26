شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم لمنصب الرئيس التنفيذى لمدينة زويل × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم لشغل وظيفة الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، اعتبارا من 25/1/2021 وحتى 1/3/2021.

وفيما يلى يرصد" الخليج 365" شروط التقدم للمنصب والتي تتمثل فى :-

1- أن يكون المتقدم حامل الجنسية المصرية مع قبول الجنسية المزدوجة (يشمل المصريين).

2- شغل منصب أستاذ جامعي لمدة 5 سنوات على الأقل.

3- حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية أو جامعة معتمدة

4- يمتلك خبرة أكاديمية قوية في التدريس والبحث والاستشارات وخبرات أعضاء هيئة التدريس الأخرى ، فضلاً عن السمعة المهنية الممتازة.

5- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الإدارة والإشراف.

6- يمتلك قدرات لغوية وإتقان ممتاز للغة الإنجليزية.