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شروط التقدم لمنصب الرئيس التنفيذى لمدينة زويل × 6 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  فتح باب التقدم لشغل وظيفة الرئيس التنفيذى لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، اعتبارا من 25/1/2021 وحتى 1/3/2021.

 

وفيما يلى يرصد" الخليج 365" شروط التقدم للمنصب والتي تتمثل فى :-

 

1- أن يكون المتقدم حامل الجنسية المصرية مع قبول الجنسية المزدوجة (يشمل المصريين).

2- شغل منصب أستاذ جامعي لمدة 5 سنوات على الأقل.

3- حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية أو جامعة معتمدة

4- يمتلك خبرة أكاديمية قوية في التدريس والبحث والاستشارات وخبرات أعضاء هيئة التدريس الأخرى ، فضلاً عن السمعة المهنية الممتازة.

5- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الإدارة والإشراف.

6- يمتلك قدرات لغوية  وإتقان ممتاز للغة الإنجليزية.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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