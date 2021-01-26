شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تجارب التحول إلى نظم الرى الحديث وصلت لـ300 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج القومى لتأهيل الترع بإجمالي أطوال 7 آلاف كيلو متر بتكلفة تصل إلى 18 مليار جنيه، ومن المستهدف الانتهاء من هذه المرحلة منتصف 2022.

وأضاف غانم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه يتم تنفيذ المشروع القومى للرى الحديث فى مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن المزارعين أدركوا مدى أهمية الرى الحديث وبالفعل هناك تجارب متعددة تم حصرها على مستوى الجمهورية تصل إلى 300 ألف فدان فى الأراضى الزراعية التي تستخدم طرق الري الحديثة، ونعمل حالياً على تشجيع المزارعين، كما أن الدولة تقدم لهم العديد من الامتيازات ووسائل الدعم لحثهم على تطبيق نظم الرى الخديث، وعلى سبيل المثال نتحدث على القروض التى من الممكن أن يحصل عليها أى مزارع من البنك الزراعي أو البنوك الوطنية لتنفيذ شبكة الرى الحديث فى أرضه.

وأوضح غانم، أن تطبيق الرى الحديث له مردود كبير على المزارعين من زيادة الإنتاجية من 30-40 ٪ مما يعنى ربحية أكبر للمزارع وتقليل التكلفة المتمثلة فى العمالة والطاقة وجودة أعلى فى المحاصيل لأن عملية توزيع المياه تكون بشكل أكثر دقة وتنظيما مما يحقق إنتاجية وجودة أعلى بالاضافه الى ترشيد استهلاك المياه.

واختتم غانم تصريحاته، أن القرض الذى يحصل عليه المزارع لتطبيق الرى الحديث ميسر على عدة سنوات وزيادة الإنتاجية التى تعود على المزارع تغطى أى إنتاجية أو تكلفة للقرض.