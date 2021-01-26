البابا تواضروس: الوطن يستعيد عافيته وإنجازاته وطرد الإرهاب حقق نجاحا كبيرا

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القاهرة - سامية سيد - وجه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، الشكر البالغ لكل رجال الشرطة ووزير الداخلية وكل العاملين بالوزارة، وما شاهدته اليوم في حفل عيد الشرطة أمر مفرح ويرفع من قيمة بلدنا.

وقال البابا تواضروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC، مع الإعلامية أيمان الحصرى، المذاع على فضائية DMC، إن الوطن يستعيد عافيته وإنجازاته وطرد الإرهاب حقق نجاحا كبيرا ننعم جميعا بها الآن.

وأشار بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، شعورنا في مرحلة من المراحل أن وطننا يسرق منا وهذا كان آمر مؤلم للغاية، مشيرا أن عام 2021 يشهد تطورا كبيرا في كافة المجالات وبلدنا لها قيادة عظيمة يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا واخد باله مننا ومن مصر.

وعلى جانب آخر، فسّر البابا تواضروس الثاني، رؤيته للملحد، فى إجابته على سؤال لأحد الشباب عن:"كيف نتكلم فى الخارج عن الملحدين؟ وتحفيز السؤال هل الله موجود؟"، قائلا:"الإحساس بوجود الله نعمة خاصة وليس كل أحد وصلت له، والملحد إنسان فقد الحب أساسا، هتخش وياه في جدال عقلي مش هتخلص وهيغلبك".

وأضاف البابا خلال إجابته على السؤال "أون لاين"، في حلقة بعنوان 99 دقيقة للشباب مع قداسة البابا" بثتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية:" الملحد يحتاج لأحد يحبه، عارف لماذا ألحد، هو عايز يقول أنا موجود، في مثل مصري يقول خالف تعرف، كل الناس ماشية فى اتجاه فيسير هو فى اتجاه اخر".

وتابع البابا قائلا :" الملحد يحتاج أولا إلى حب ،صديق أو أكثر يحبه، مجتمع صغير حوله، ويحتاج إلى صلاة كثيرة وقدوة، فحين يراك ماذا تفعل سوف تؤثر فيه، أنه يحتاج الى نوع من الحوار والنقاش بينك وبينه، فالحب أولا والصلاة والقدوة، ثم الحوار أخيرا، ولكن لو دخلت على طول لمناقشته وذكرت حقائق وهو يُحضر أشياء مضادة مش هتخلصوا ، وطول بالك عليه هيرجع ويبقي زي الفل، الملحد إنسان أراد أن يعرف ويظهر ويبان".