شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: تعويضات عقارات توسعة دائرى البساتين تقدر بـ40 ألف جنيه للغرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة إخطار السكان بمحيط الطريق الدائرى بالمناطق التي تشهد أعمال توسعة، والتي تستلزم إزالة، حيث بدأت رئاسة حى البساتين بالقاهرة، أعمال الحصر للعقارات المقرر إزالتها بالقرب من الطريق الدائرى، وذلك تمهيدا لتعويض أصحابها، بعد نزع ملكيتها، لصالح مشروع توسعة الدائرى حيث بلغت قيمة التعويضات للسكنى "الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه، الصالة 40 ألف جنيه، المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه".



كما سيتم تعويض المحال التجارية بالمتر، حيث بلغت التعويضات للتجارى والتي تشمل الورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، وطالبت رئاسة الحي المواطنين الذين سيتم تعويضهم، بفتح حساب بنكي، وموافاتهم بصورة الفيزا ورقم الحساب، حتى يتسنى للحى تحويل إجمالى قيمة المستحقات بالتعويض المالي، وتحويل المال للبنك ومنح الأهالى فرصة لإخلاء العقار.



وأكد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، أنه تم تحديد العقارات المقرر إزالتها، واخطار السكان بالأوراق المطلوبة لتعويضهم، بالإضافة إلى أنه سيتم تحويل التعويضات على الحساب الخاص بالبنك، مشيرا إلى أنه لن يتم هدم أي منزل قبل تعويض الساكن كما سيتم إعطاء مهلة كافية للسكان للإخلاء.

وفى السياق بدأت رئاسة حى دار السلام، تلقيها الأوراق من المواطنين التي تقع عقاراتهم في نطاق تطوير الطريق الدائري وذلك للحصول على التعويض بعد نزع الملكية للعقارات، وذلك اعتبارا من يوم 10 يناير، علما بأن الأوراق المطلوبة هي "شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومى، إيصال غاز أو كهرباء أو مياه، عقد ملكية أو إيجار".



كما بدأت محافظة القاهرة إزالة المنشآت المتعارضة مع مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الخاصة بإزالة تعارضات أعمال توسعة الطريق الدائري بأحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة التي تتم بالتنسيق مع وزارة النقل.



















