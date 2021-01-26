شكرا لقرائتكم خبر عن منح ماجستير ودكتوراه مجانية لأئمة شمال سيناء من الأوقاف وجامعة العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الشيخ إبراهيم جمعة مدير مديرية أوقاف شمال سيناء والدكتور سعيد عبد الله لافي رئيس جامعة العريش اليوم الاثنين، بجامعة العريش بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف شمال سيناء وجامعة العريش بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة شمال سيناء.

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم، إنها تهدف من خلال هذا البروتوكول إلى تدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، من خلال دورات متتابعة في مجالات اللغة العربية وآدابها ، والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع ، وبناء المهارات الإعلامية، كما الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة العريش ، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة العريش مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% ، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية ، وذلك لجميع أئمة شمال سيناء دون التقيد بعدد وذلك للعام الدراسي 2021 / 2022م.

وفى سياق متصل وقع الشيخ محمد الطراوي مدير مديرية أوقاف قنا والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي اليوم الاثنين، بجامعة جنوب الوادي بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف قنا وجامعة جنوب الوادي بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة قنا.

وأشار الشيخ حمد الطراوي مدير مديرية أوقاف قنا إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات ،اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع وبناء المهارات الإعلامية.

كما تم الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة جنوب الوادي ، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة بحيث تخفض جامعة جنوب الوادي مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% ، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية ، وذلك لجميع أئمة قنا دون التقيد بعدد وذلك للعام الدراسي 2021 / 2022م.







