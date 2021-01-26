شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العليم رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف المهندس طارق عبد العليم للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلفًا للمهندس أبو طالب توفيق أبو طالب الذى وافته المنية صباح يوم أمس الأحد، أثناء تأدية مهام عمله بهنجر 7000.

وأشار الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن الشركة برحيل المهندس أبو طالب توفيق فقدت رجلًا من أكفأ كوادرها المخلصين وتوجه بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

كان المهندس ابو طالب توفيق 60 عاما رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ، تعرض لأزمة قلبية داخل هنجر 7000 التابع للشركة ، والمتواجد داخل مهبط مطار القاهرة الدولى أثناء أداء العمل، على الفور تم التعامل مع الحالة من قبل أطباء الحجر بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر.

وتم استدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، ونقله إلى مستشفى مصر للطيران إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، تم إبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.