شكرا لقرائتكم خبر عن مستشارة وزيرة الصحة: لن نحرم أى شخص من تطعيم لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن كل مستشفى يوجد بها مسئول عن تسجيل رغبات من يريدون الحصول على التطعيم، والمسألة اختيارية وليست إجبارية، والأولوية للمعرضين للإصابة، وبعض العاملين من الأطقم الطبية يرون أنهم ليسوا معرضين بشكل كبير للإصابة، لافتة إلى أن العالم كله لا يوجد به مكان كل من فيه حصلوا على اللقاح، مضيفة أن بعض من أصيبوا بكورونا، وقالوا عندهم أجسام مضادة، ولكننا إحنا لن نحرم أى شخص من التطعيم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجه الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن مستشفى أبوخليفة، من أولى المستشفيات التي فتحت أبوابها للعزل لمرضى كورونا، ولذلك كان لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، وهذا الأمر ينطبق على مستشفيات العزل الأخرى، ومستشفيات الصدر والحميات، مضيفة أن مسألة العمل على لقاح بالأعشاب، ليس جديدة وعايزين العلم يتقدم، ونحن نحافظ على حياة المشاركين في الأبحاث، وبدأنا في وضع خطوط واضحة لمن يريد عمل أبحاث علمية، لأن الموضوع طويل وليس بالبساطة التي يتخيلها البعض.

وتابعت ، أن هناك مسؤولية على المواطن، ومسؤولية على الدولة، والمواطنين الذين حصلوا على التطعيم عليهم أيضا الالتزام بالإجراءات الصحية لأنه يمكنهم أن ينقلوا العدوى إلى غيرهم، وأي شخص يصاب بأي أعراض أخرى عليه الإبلاغ عنها، للمشاركة في الثقافة الصحية، لافتة إلى أنهم لا يطالبون الناس بالعودة للكشف عليهم مرة أخرى، ولكن يجب الالتزام بمواعيد الجرعات، مضيفة أننا حاليا نستخدم لقاح سينوفارم، وانتهينا من دراسة أوراق أسترازينكا لتوفيره للمواطنين، وبالنسبة للتنصيف فهناك اتفاق مع شركة سينوفاك، لتوفير اللقاح ليس لمصر فقط، ولكن لدول أخرى، والأولويات سوف تعتمد على الحصول على الكميات اللازمة.