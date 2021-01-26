شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ، حيث كشفت عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الثلاثاء 26 يناير وحتى السبت 30 يناير 2021 .

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، طقس مستقر ، مائل للدفء شمالا دافئ جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على معظم الأنحاء، كما ستكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد كما يلى :

يوم الثلاثاء 26 يناير 2021:

شبورة مائية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد

ومع يوم الأربعاء تشهد البلاد حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية

يوم الأربعاء 27 يناير 2021:

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى

أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد

يوم الخميس 28 يناير 2021 :

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

يوم الجمعة 29 يناير 2021:

أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية

أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

يوم السبت 30 يناير 2021 :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .









