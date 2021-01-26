شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أبرز تصريحات وزير الزراعة أمام مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف يبرز أهم تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الأحد، وهي كالتالي:

4.1 مليار جنيه لتمويل المشروع القومى لإحياء البتلو حتى الآن.

90 مليار جنيه قيمة الاستثمارات فى الثروة الداجنة.

لأول مرة تقنين أوضاع مراكز تجميع الألبان.

إنشاء 9 مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية.

توزيع 7 ملايين طن أسمدة بدعم 7 مليارات جنيه خلال 3 سنوات.

5.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار.

التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية.

دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة من الرئيس السيسي والحكومة.

تخصيص يوم الثلاثاء موعد لقاء أسبوعي مع نواب البرلمان.

تنسيق وتعاون مع البرلمان لتحقيق مصلحة المواطن.

قطاع الزراعة حقق نموًّا بنسبة 4% خلال جائحة كورونا.

حصر وتصنيف أراض جديدة في الساحل والضبعة.

الرئيس يدعم تطوير مراكز تجميع الألبان.

3.8 مليون رأس من الأبقار والجاموس حجم الثروة الحيوانية في مصر.

إضافة 600 ألف فدان جديدة للرقعة الزراعية نتيجة حصر وتصنيف الأراضي.

الوزارة تتحمل تكاليف المكافحة المتكاملة لآفات محصول القصب.

استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة للقمح بإنتاجية تصل الى 25 أردبا للفدان.

تحديث نظم ري مليون فدان بنهاية 30 يونيو 2021.

لا توجد خلال الفترة الحالية قيود أو حظر على أي منتج زراعي مصري.

هدفنا تحسين مستوى معيشة المواطن.

استنباط وتهجين 23 صنفا جديدا من الخضر.

تغليظ عقوبة تهريب المبيدات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي الرقابة.

إضافة 2 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية‎ قريبًا.

الوزارة تتحمل 50% من تكلفة مكافحة الآفات.

أراضي الإصلاح الزراعي في الأحوزة العمرانية تقدر بـ14 مليار جنيه.

تجديد حق الانتفاع للمستأجرين للمزارع السمكية المنتهية عقودهم.

«الخدمات البيطرية» طهّرت 167 ألف منشأة حكومية ومستشفى ومدرسة.

توسعنا رأسيا باستنباط أصناف جديدة من السلع الاستراتيجية كالقطن والقمح والأرز.

تنفيذ 56 مشروعا ممولا من شركاء التنمية بقيمة ‏14.4 مليار جنيه خلال 3 سنوات.

5 مليارات جنيه قروض سنويًّا لدعم الفلاحين والمزارعين بفائدة 5%.

نتعهد بالإسراع في إنهاء ملفات تقنين وضع اليد.

مصر الأولى عالميًّا في تصدير البرتقال.

مصر الأولى أفريقيًّا والسادسة عالميًّا في مجال الاستزراع السمكي.











