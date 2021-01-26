شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الخط الساخن 15335 يوفر كل المعلومات عن لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة في معرفة أى بيانات عن تطعيمات لقاح كورونا، مؤكدة أن الخط يعمل على مدار الساعة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن مصر استقبلت خطابات رسمية من رئيس التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI)، بأن أغلبية الأطقم الطبية ستتلقى جرعات لقاح فيروس كورونا خلال الربع الأول من العام الجارى 2021.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكل التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فاعلية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن وصول جرعات لقاح كورونا لمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية لبدء حقن الطواقم الطبية بالمستشفيات باللقاح الصينى.