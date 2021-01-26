شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تتهم سيد علي بالسب والقذف في بلاغ للنائب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شعبان سعيد، محامي المذيعة ريهام سعيد، اليوم الإثنين، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد الإعلامي سيد على، المذيع بقناة "الحدث" الفضائية، متهمًا إياه بـ"السب والقذف والطعن في الأعراض" على الهواء مباشرة لموكلته.

وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 3412 سنة 2021، أن الشاكية ريهام سعيد فوجئت بالإعلامي سيد علي، يخرج في برنامج يبث على قناة الحدث اليوم، ويشاهده الآلاف من الناس، ويوجه عبارات تعد سبّ وقذف وطعن في الأعراض، وكان ذلك في غضون شهر ديسمبر الماضي، إذ أن المشكو في حقه قرر أن يعرف الكثير عن الشاكية ويهدد بإفشاء أشياء لو ظهرت لسببت فضائح للشاكية، وهو ما رسخ عند المشاهدين صورة سلبية للشاكية، ووجه إليها العبارات الآتية: "اتسول بهم. ده اسمه تسول"، "الغرور والعنجهية. قتل الله الغرور"، و"يبقرون بطون أمهاتهم عشان يشتهروا"، و"شوفولنا فلوس التبرعات دي بتتصرف صح ولا لأ"، و"أي مهني بدون منظومة قيم فيه عنده خلل"، و"طريقة تعاملك مع الحيوان تقولك تربيتك"، و"يفعلن أي شيء بحثا عن اللايك والبتاع وكدة".

وذكر المحامي شعبان سعيد، أن ما بدر من المشكو في حقه جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، ومخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى للأداء الإعلامي.

وكانت نقابة الإعلاميين أصدرت القرار رقم 5 الذي يقضي بمنع سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، من الظهور علي أي وسيلة إعلامية لحين انتهاء التحقيق معه في الشكوى التي قدمتها ضده ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا الخير على قناة النهار، واتهمته فيها بالخوض في عرضها.

وقالت النقابة: إنه بفحص الشكوى ومشاهدة الفيديوهات وجدنا المذكور قد خالف ميثاق الشرف الإعلامي في مبادئه العامة مادة 8 احترام الإعلامي لواجباته وحقوق الزمالة المهنية.

واختتمت الحيثيات بقولها: هذا بالإضافة إلى أن المشكو في حقه قد انتهى تصريح مزاولة المهنه الخاص به في 14-9-2020 وهو غير مقنن لأوضاعه مع النقابة.