شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث العاصمة الإدارية الجديدة :خلال 5 أشهر سيكون الموظفين داخل الحى الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال العميد خالد الحسينى المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة كانت حلم ولم يكن المواطن يتخيل تنفيذها والتى أصبحت حالية عامرة بالمشاريع المختلفة، مشيرا أن العاصمة تتكون من ثلاثة مراحل بدأت المرحلة الأولى منهم في عام 2017 وخلال عامين أو ثلاثة على الأكثر سيتم الانتهاء منها بالكامل، مضيفا أن الحى الحكومى تجاوزت نسبة تنفيذة الـ90% وخلال أربعة او خمسة أشهر سيكون الموظفين داخل العاصمة.

على جانب آخر، كان العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن المشروع رفع من قيمة الأرض بالمنطقة حتى وصل السعر ببعض الأماكن إلى 50 ألف جنيه للمتر، مضيفا: "عملنا قيمة لأرض مكنش ليها سعر، وبنبيع المتر في بعض الأماكن بـ50 الف جنيه وفى الأخر بيضخ في الاقتصاد المصري"، فبنحاول ونجتهد في بناء مجتمع عمراني يليق بالمواطن المصري".