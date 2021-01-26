شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الحرس الوطنى الأمريكى: 200 عنصر من عناصر الحرس ثبتت إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قائد الحرس الوطني الأمريكي الجنرال وليام ووكر، أن 200 عنصر من عناصر الحرس الوطنى الأمريكي ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ويخضعون حاليا للعلاج.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أعرب قائد الحرس الوطني الأمريكي عن انزعاجه من تسجيل هذا العدد من الإصابات، لافتا إلى أن كافة العناصر كانوا يتبعون بروتوكولات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتجنب انتشار انتقال العدوى أثناء انتشارهم في واشنطن.

فيما قال رئيس مكتب الحرس الوطني الجنرال دانيال هوكانسون إن 200 من أصل 25000 حارس مصاب، أي أقل من 1%.