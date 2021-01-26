شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الرى: تحويل مليون فدان للرى الحديث بحلول 30 يونيو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، إن مشروع الرى الحديث مستهدف فيه تحويل مليون فدان بحلول 30 يونيو القادم مقسمة بين وزارتى الرى والزراعة كمرحلة أولى، بعد ذلك هناك مرحلة ثانية من تحديث نظم الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى حوالى 4 مليون فدان لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه لإمكانية توفير مقننات مائية للتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعى، وسد الفجوة الغذائية.

أضاف إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لمشروع تبطين الترع تتراوح من 18 إلى 20 مليار جنيه والتى تتضمن تأهيل 7 الاف كيلو متر، وسيتم الإنتهاء منها فى يونيه 2022.



وأوضح إبراهيم أن فوائد مشروع تبطين الترع يشعر بها المزارعون وهى حل مشاكل نقص المياه وعدم وصولها لنهايات الترع نتيجة التعديات التى حدثت عليها واستبحارات، وبالتالى فهذا المشروع يعيد الترع إلى أصلها والحالة التى أنشئت عليها.

وقال إبراهيم: لدينا موسمين نطلق عليهما مواسم أمطار وسيول ويتم خلالهما تطهير الترع والمصارف ومخرات السيول وإزالة كافة العوائق الموجودة فيها حتى تصبح جاهزة لاستقبال أى أمطار أو سيول تحدث، وأيضا يتم تخفيض المناسيب فى الترع حتى لا تحدث ازدحامات، مشيرا الى ان الوزارة لديها مركز تنبؤ بالأمطار يتم من خلال التنبؤ بسقوط الأمطار قبلها بـ 72 ساعة وأيضا يحدد مواقع سقوط الأمطار والسيول للتحكم فى تصرفات الترع والاستعداد التام لها.