شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تطبيق "واصل" يتلقى شكاوى ذوى الإعاقة بلغة الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تطبيق "واصل" يعتبر من أهم الخدمات التي أطلقتها الوزارة الكهرباء موخرا، موكدا أن هذا التطبيق يقدم خدماته للأشخاص ذوى الإعاقة عن طريق استخدام لغة الإشارة حيث يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتى تعمل بدورها على سرعة الحل أو الرد على الاستفسار.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنه من الخدمات التى أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيضا "المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء"، فى الأول من يوليو 2020، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية تقدم 17 خدمة متنوعة، تم تفعيل منها خدمة التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية وجارى العمل الآن لتفعيل باقى الخدمات خلال الفترة المقبلة.

وكشف حمزة أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية تلقت حتى الآن، أكثر من مليون طلب لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2 مليون 300 ألف وحدة شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 مع استمرارها فى استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.

وتابع حمزة أن المنصة تستقبل منذ إطلاقها 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة، بالإضافة إلى عدد كبير من الاستفسارات يتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.