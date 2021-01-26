أخبار × 24 ساعة..التعليم: عقد امتحانات الترم الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها ..التعليم : عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام

التعليم: عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام

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