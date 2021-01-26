شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى: لو أمر مبارك بإطلاق الرصاص على المتظاهرين لسقط آلاف الضحايا والقتلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ارتياحه خلال شهادته التاريخية أمام محكمة النقض في قضية إطلاق الرصاص على متظاهري ثورة 25 ينايرالتي كان متهم فيها الرئيس الراحل حسني مبارك، ورد على سؤال موجه من الاعلامي خيري رمضان، «هل ضميرك مرتاح للشهادة؟» ببرنامج «حديث القاهرة»، فقال: «طبعا مرتاح جدا وربنا ما يوقعكم فيها ولما تبقى متهم اهون».

وأضاف عيسى، في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، «احنا بنبقى متهمين كتير لكن كشهود حاجة صعبة جدا، وفيها جلال ورهبة هائلة أنك تروح تقول شهادة لله وشهادة للمحكمة، وهذه حاجة ليست سهلة والشهادة دي بالذات قعد فيها 7 ساعات».

وأوضح عيسى أن الشهادة مقسمة إلى شقين الأول كشاهد مشارك في المظاهرات، وشق آخر كمحلل سياسي وكخبير فني، متابعا: «شهادتي 42 صفحة بخط اليد والامين السري كتبها أو سكرتير الجلسة وهي 11 الف كلمة وتم اختصارها في كلام شديد السذاجة بعدها واتهامات لي بأني سبب براءة مبارك».

وأشارعيسى إلى أنه سئل كمحلل سياسي هل تعتقد أن مبارك قد أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في 25 يناير وما تلاها؟، ورد أن اجابته كانت: «قلت أنا أعتقد ان الفريق حسني مبارك قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر ورئيس الجمهورية لا يمكن من وطنية هذا الرئيس أن يأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وإلا كان الآلاف من الضحايا والقتلى».