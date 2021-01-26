شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 تعديات على 2.5 قيراط في إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، برئاسة إبراهيم نصير، 3 حالات مخالفة تم رصدها بناحية الحلة حوض الحوزة على مساحة 2.5 قيراط عبارة عن مبانى بالحجر والاسمنت، مقامة دون سند من القانون، وتم إزالة الاعمال وتحرير محضر بالواقعة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر بمتابعة كافة الخدمات بالمركز، وقام رئيس المركز بالإشراف على أعمال صيانة كشافات الإنارة بمنطقة الحسن والحسين بمنطقة دويح بمدينة اسنا، موجها قسم الإنارة بالمركز بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة وتغيير كشافات الإنارة التي لا تعمل والمرور على الشوارع خاصة الشوارع الرئيسية.
وفي السياق ذاته، تم المرور على أعمال تمهيد طريق طراد النيل استعدادا لرصفه، موجها بإنهاء أعمال الكهرباء وأغطية غرف المياه والصرف الصحي.
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