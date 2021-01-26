شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 تعديات على 2.5 قيراط في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، برئاسة إبراهيم نصير، 3 حالات مخالفة تم رصدها بناحية الحلة حوض الحوزة على مساحة 2.5 قيراط عبارة عن مبانى بالحجر والاسمنت، مقامة دون سند من القانون، وتم إزالة الاعمال وتحرير محضر بالواقعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر بمتابعة كافة الخدمات بالمركز، وقام رئيس المركز بالإشراف على أعمال صيانة كشافات الإنارة بمنطقة الحسن والحسين بمنطقة دويح بمدينة اسنا، موجها قسم الإنارة بالمركز بالمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة وتغيير كشافات الإنارة التي لا تعمل والمرور على الشوارع خاصة الشوارع الرئيسية.

وفي السياق ذاته، تم المرور على أعمال تمهيد طريق طراد النيل استعدادا لرصفه، موجها بإنهاء أعمال الكهرباء وأغطية غرف المياه والصرف الصحي.