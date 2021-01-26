شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه بالمنصورة وأجا و15 قرية بالدقهلية لمدة 5 ساعات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أنه سيتم قطع المياه، الثلاثاء، ولمدة 5 ساعات عن منطقة سندوب بمدينة المنصورة ومدينة أجا و15 قرية بمركز أجا، لإجراء أعمال تعديل على خطين مياه رئيسيين لزيادة ضغوط المياه بهذه المناطق.

وقالت الشركة في بيان صحفي، أن قطع المياه عن تلك المناطق سيكون لمدة 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا وذلك لإجراء أعمال تعديل على خطي مياه رئيسيين قطر الخط الواحد 400 مم في كل من سندوب بغرب المنصورة ومنية سمنود بمركز أجا وذلك لزيادة ضغوط المياة بهذه المناطق والمناطق المستفيدة من الخطين .

وذكر البيان أن المناطق التي ستتأثر بإنقطاع المياه هي: سندوب بالكامل، ومدينة أجا، و15 قرية مركز أجا وهى قرى نوسا الغيط، وبرج النور، ومنشأة الاخوة، والبهو فريك، وبقطارس، وكفر ديرب، والسبخا، وشبرا قرموط البهو، وديرب بقطارس، ومنية سمنود، وكفر المندرة، والمندرة، وشيوة الغربية، وكفر الشراقوة، وجراح.

وقدم المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، تقريرا لمحافظة الدقهلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المياه في فترة انقطاع المياه، وتخزين المياه بالمؤسسات الخدمية التي لا تستغني عن المياه.

وأهابت الشركة بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه والوحدات المحلية التابعة والمصالح والمستشفيات والمخابز، الموجوده بهذه المناطق بضرورة العمل على اتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.