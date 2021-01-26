شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم آخر موعد للتقديم.. وظائف خالية في البنك الزراعي المصري بجميع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك الزراعي المصري أنه في إطار خطة التطوير التي يقوم بها، والتي تحتاج لكوادر شابة مؤهلة ومدربة للنهوض بمشروعات البنك المستقبلية عن مسابقة تعيينات حديثي التخرج لعام 2021 حتى سن 28 عاما في عدد من الوظائف بالقطاعات المختلفة بالبنك لخريجي الجامعات والأكاديميات المصرية والدولية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات طبقاً والتخصصات المعلنة وذلك في جميع المحافظات طبقاً وخطة احتياجات البنك، علمًا أن اليوم 26 يناير2021 هو اخر موعد للتقديم حيث تم فتح باب التسجيل منذ 10 أيام.

وفيما يلي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والوظائف المتاحة:



- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يشترط أن يكون عنوان المتقدم من نفس المحافظات التي بها الاحتياجات ويكون هو العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي.

- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند تسجيل طلبكم.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عام في تاريخ إعلان البنك.

- أداء الخدمة العسكرية للذكور بدرجة أخلاق «قدوة حسنة» أو الإعفاء النهائي أو المؤقت منها في تاريخ الإعلان.

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على بكالوريوس/ليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية الدولية والأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات طبقاً والمؤهلات المطلوبة.

- أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب بتقدير عام تراكمي بدرجة جيد على الأقل من خريجي دفعات أعوام من سنة 2017 حتى سنة 2020 (يحق للبنك- الاكتفاء بإجراء الاختبار لأصحاب التقديرات الأعلى).



المؤهلات المطلوبة :

- بالنسبة للمحافظات

بكالوريوس تجارة جميع المحافظات

بكالوريوس إدارة أعمال

بالنسبة لمحافظة القاهرة

- هندسة اتصالات

- علوم حاسب آلي / هندسة حاسب ألي

- ليسانس الحقوق (القسم الإنجليزي)

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك حتى الدرجة الرابعة وفقاً للجدول الموضح أدناه:



الأب -الجدة -الأعمام -أبناء العم

الأم -الأخ -العمات -أبناء العمة

الأبناء -الأخت -الأخوال -أبناء الأخوال

الجد -ابن الأبن -الخالات -أبناء الخالات

أبناء الأخ -أبناء الأخت

ملحوظات هامة:

برجاء العلم بأن وسيلة الاتصال في حالة التوافق مع الشروط المعلنة سوف تكون من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وعليه فبرجاء التأكد من صحة البيانات الخاصة بكم.

لن يلتفت للطلبات التي ترد على هذا الموقع قبل أو بعد الميعاد المحدد لتلقي الطلبات أو الغير مستوفية للشروط أو المستندات اللازمة.

في حالة تسجيل أي بيانات تخالف الحقيقية أو غير كاملة يستبعد المتقدم في أي وقت حتى لو قام باستلام العمل.

تنبيه هام

يقتصر دور المعهد المصرفي المصري على الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالبنك الزراعي المصري وتلقي الطلبات من المتقدمين لضمان استيفائهم اشتراطات البنك وعمل الاختبارات والتقييمات التي يطلبها البنك، ولا يضمن المعهد تعيين أي متقدم بالبنك حيث أن قرار التعيين يرجع للبنك، والبنك غير ملزم بتعيين أي متقدم.

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