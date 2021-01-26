شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يشكر لجنة الإعلام بمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن شكره وتقديره للدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب.

وأشار هيكل، عقب اجتماع اللجنة مساء الاثنين، إلى أن الحوار الهادئ الذى ساد فى مناقشات اللجنة ومستوى التواصل أسهم بشكل كبير فى توضيح جميع المعلومات المغلوطة التى كانت تثار فى بعض الصحف خلال الفترة الماضية، وأكد أن الحوار كان على مستوى الأحداث والعمل على تحقيق الصالح العام.