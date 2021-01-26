​نقيب الفلاحين: مشروع تطوير القرى المصرية أبرز صور العدالة الاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير القرى المصرية، يحقق حلم ملايين المصريين، لافتًا إلى أن تطوير القرى ومساوتها بالمدن أحد أبرز صور العدالة الاجتماعية التي يحلم بها أغلب

من يعيشون في الريف.

وأضاف أبوصدام، في بيان له الاثنين، أن قرار الرئيس السيسي ينقذ أكثر من نصف الشعب المصري، الذين يسكنون في الريف من تردي معظم الخدمات التي تقدم لهم، كما أن الرئيس يطبق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية على أرض الواقع في مساواة ساكني الريف بسكان المدن، وإزالة كافة الفوارق بين المصريين بحصص تشاركية متساوية من خيرات البلاد؛ ما يقضي على الهجرة الداخلية التي تتسبب في انتشار العشوائيات.

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