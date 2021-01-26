​​​وزير شئون مجلس النواب يهنئ وزير الداخلية بأعياد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أرسل المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، برقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة أعياد الشرطة.

وجاء نص البرقية:

(بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 يسعدني أن أتقدم لسيادتكم ولكل رجال الشرطة الأوفياء بأصدق التهاني القلبية، معربًا عن بالغ التقدير والاعتزاز بالشرطة المصرية وما تقدمه من تضحيات في سبيل أمن وحماية الوطن، مشيدًا بما يتمتعون به من كفاءة عالية ومسئولية صادقة.

كما أدعو المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا للعمل نحو تقدم وازدهار وطننا الغالي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا لسيادتكم دوام التوفيق والسداد).